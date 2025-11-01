Игрок «Пари НН» Сарфо: Кокорин мог бы заиграть в «Барселоне». В этой жизни всё возможно

Полузащитник «Пари НН» Алекс Сарфо, арендованный у кипрского «Ариса», считает, что российский нападающий Александр Кокорин мог бы заиграть в «Барселоне».

«Я играл вместе с Кокориным в «Арисе». Он отличный нападающий, который забивает голы. Конечно, Кокорин мог бы заиграть в «Барселоне». В этой жизни всё возможно», — приводит слова Сарфо Sport24.

Кокорин выступает в составе «Ариса» с 2022 года, когда был арендован у «Фиорентины». Летом 2024 года нападающий присоединился к кипрской команде в качестве свободного агента. За «Арис» российский футболист принял участие в 98 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 33 голами и 17 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

