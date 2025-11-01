Погба — о своей травме: терпение. Божий план — лучшее время

32-летний французский полузащитник «Монако» Поль Погба высказался о своей очередной травме, полученной в четверг, 30 октября, на тренировке во время командных занятий.

«Терпение. Божий план —лучшее время», — написал Погба на своей странице в социальной сети.

Игрок получил ушиб лодыжки во время единоборства на тренировке, а до этого восстанавливался от растяжения мышцы правого бедра. Футболист ещё не провёл ни одного матча за «Монако». Последний раз он выходил на поле более двух лет назад — в сентябре 2023-го и сыграл 28 минут за «Ювентус» в матче с «Эмполи».

Погба присоединился к «Монако» летом 2025 года в статусе свободного агента.