Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Погба — о своей травме: терпение. Божий план — лучшее время

Погба — о своей травме: терпение. Божий план — лучшее время
Комментарии

32-летний французский полузащитник «Монако» Поль Погба высказался о своей очередной травме, полученной в четверг, 30 октября, на тренировке во время командных занятий.

«Терпение. Божий план —лучшее время», — написал Погба на своей странице в социальной сети.

Игрок получил ушиб лодыжки во время единоборства на тренировке, а до этого восстанавливался от растяжения мышцы правого бедра. Футболист ещё не провёл ни одного матча за «Монако». Последний раз он выходил на поле более двух лет назад — в сентябре 2023-го и сыграл 28 минут за «Ювентус» в матче с «Эмполи».

Погба присоединился к «Монако» летом 2025 года в статусе свободного агента.

Материалы по теме
Поконьоли — о Погба: Поль получил травму лодыжки на тренировке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android