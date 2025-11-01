Скидки
Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
20:15 Мск
Круговой отметил главные качества Челестини в совместной работе с командой

Круговой отметил главные качества Челестини в совместной работе с командой
Крайний защитник ЦСКА Данил Круговой назвал главные качества тренера красно-синих Фабио Челестини в совместной работе с командой.

«Первое и самое главное — это доверие ко мне. Второе — он верит в наши сильные качества и просто верит в каждого футболиста, который есть в команде. Нет качеств, которые прям удивляют. Но мне нравится сама игра, которую он ставит», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Московский клуб объявил о назначении Челестини на пост главного тренера команды 20 июня. Контракт со швейцарским специалистом подписан на два года с возможностью продления ещё на сезон.

