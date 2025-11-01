Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анатолий Бышовец: контратаки «Локомотива» могут разрушить игровые связи «Зенита»

Анатолий Бышовец: контратаки «Локомотива» могут разрушить игровые связи «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Советский и российский тренер Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча 14-го тура Мир Российской Премьер-лиги, в котором «Локомотив» сыграет с «Зенитом».

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думается, что успехи «Локомотива» объективны. Молодёжь с каждой игрой и каждым годом набирается опыта, у команды есть баланс между обороной и атакой. Энтузиазм и инициативность, желание победить — главная сильная сторона «Локомотива». Команда смогла построить непредсказуемую игру в атаке, у них хорошая средняя линия — Баринов, Батраков. У «Зенита» нет права на ошибку, победа над «Динамо» оставила двоякое впечатление. Структура игры «Локомотива» предусматривает быстрые контратаки. Это может разрушить «Зениту» игровые связи, этот матч станет для них испытанием», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Владислава Радимова на матч РПЛ 1 ноября
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android