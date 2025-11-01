Анатолий Бышовец: контратаки «Локомотива» могут разрушить игровые связи «Зенита»

Советский и российский тренер Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча 14-го тура Мир Российской Премьер-лиги, в котором «Локомотив» сыграет с «Зенитом».

«Думается, что успехи «Локомотива» объективны. Молодёжь с каждой игрой и каждым годом набирается опыта, у команды есть баланс между обороной и атакой. Энтузиазм и инициативность, желание победить — главная сильная сторона «Локомотива». Команда смогла построить непредсказуемую игру в атаке, у них хорошая средняя линия — Баринов, Батраков. У «Зенита» нет права на ошибку, победа над «Динамо» оставила двоякое впечатление. Структура игры «Локомотива» предусматривает быстрые контратаки. Это может разрушить «Зениту» игровые связи, этот матч станет для них испытанием», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.