«Дженоа» объявил об уходе Патрика Виейра с поста тренера команды

«Дженоа» на своей странице в социальной сети X объявил об уходе Патрика Виейра с поста главного тренера команды.

«Клуб хочет поблагодарить тренера и его сотрудников за ответственность и профессионализм, проявленные в ходе их работы, и желает им всего наилучшего в дальнейшей карьере», — написано в заявлении «Дженоа».

Французский специалист занимал должность главного тренера команды из Генуи с ноября 2024 года. После девяти туров нынешнего сезона чемпионата Италии «Дженоа» заработал три очка и на текущий момент располагается на последней, 20-й строчке, находясь в зоне вылета.

