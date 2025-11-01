Скидки
Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

ПФК ЦСКА поздравил Милоша Красича с днём рождения

Московский ЦСКА поздравил с днём рождения Милоша Красича. Сегодня, 1 ноября 2025 года, бывшему футболисту армейской команды исполняется 41 год.

«Милошу Красичу – 41! Поздравляем с днём рождения легендарного сербского полузащитника и обладателя 11 трофеев в составе ПФК ЦСКА», — написала пресс-служба армейцев в клубном телеграм-канале.

Милош Красич выступал за ЦСКА с июля 2004 года по август 2010-го. Всего за армейскую команду он провёл 229 матчей во всех турнирах, забил 32 гола и отдал 34 результативные передачи. Из московского клуба Красич перебрался в «Ювентус». Также он выступал за «Войводину», «Фенербахче», «Бастию» и «Лехию Гданьск».

