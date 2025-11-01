Скидки
Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Главная Футбол Новости

Валерий Кечинов: чем «Спартаку» сложнее, тем лучше он может собраться в нужный момент

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о грядущем матче красно-белых с «Краснодаром» в 14-м туре Мир РПЛ (2 ноября).

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Последние игры «Спартака» в Краснодаре были довольно удачными. В прошлом сезоне вообще обыграли «Краснодар» со счётом 3:0 в гостях. Так что игра и результат здесь непредсказуемы. Может, лишь на бумаге «Краснодар» идёт в числе лидеров, выиграл чемпионат. Но чем «Спартаку» тяжелее, тем лучше он может собраться в нужный момент и тем качественнее футбол показывает. Если «Спартак» обыграет «Краснодар», абсолютно не удивлюсь.

Но не говорил бы сейчас, что эта победа может вернуть «Спартак» в чемпионскую гонку. Нужно идти от тура к туру и смотреть, какой результат будет показывать «Спартак» на протяжении длительного времени. Но победа над «Краснодаром» всё равно необходима — перед «Спартаком» стоят самые высокие задачи. Если команда хочет быть в гонке, надо побеждать», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

