Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Юран сообщил, что вернулся в Москву после ухода из «Серика»

Сергей Юран сообщил, что вернулся в Москву после ухода из «Серика»
Комментарии

Российский тренер Сергей Юран сообщил, что вернулся в Москву после ухода из турецкого клуба «Серик Беледиеспор».

«Я уже в Москве. Всем интересна Турция, местный чемпионат. Но пока я хочу отдохнуть и заняться делами здесь», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сергей Юран возглавил турецкий клуб в июле 2025 года, в 11 матчах Первой лиги (второго турецкого дивизиона) под его руководством команда набрала 13 очков и занимает в турнирной таблице 13-е место из 20. До работы в «Серик Беледиеспор» Юран занимал должность главного тренера клуба «Пари Нижний Новгород».

Материалы по теме
Официально
Сергей Юран покинул пост главного тренера клуба «Серик Беледиеспор»

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android