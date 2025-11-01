Сергей Юран сообщил, что вернулся в Москву после ухода из «Серика»

Российский тренер Сергей Юран сообщил, что вернулся в Москву после ухода из турецкого клуба «Серик Беледиеспор».

«Я уже в Москве. Всем интересна Турция, местный чемпионат. Но пока я хочу отдохнуть и заняться делами здесь», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сергей Юран возглавил турецкий клуб в июле 2025 года, в 11 матчах Первой лиги (второго турецкого дивизиона) под его руководством команда набрала 13 очков и занимает в турнирной таблице 13-е место из 20. До работы в «Серик Беледиеспор» Юран занимал должность главного тренера клуба «Пари Нижний Новгород».

