Ван Дейк — об игре с «Астон Виллой»: нужно сосредоточиться с первой до последней минуты

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался перед матчем 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команде предстоит встретиться с «Астон Виллой».

«Сегодня вечером будет сложная игра, без вопросов. У «Астон Виллы» был сложный старт сезона, но в последнее время они находятся в отличной форме и добились действительно хороших результатов. У них хорошие игроки и очень хороший тренер, поэтому нам нужно будет сосредоточиться с первой до последней минуты и быть готовыми работать не покладая рук, чтобы завоевать три очка. Мы знаем, что нам ничего не дадут просто так. Нам, безусловно, понадобятся поддержка наших болельщиков, эта атмосфера и этот шум», — приводит слова ван Дейка официальный сайт клуба.

«Ливерпуль» занимает седьмое место в чемпионате Англии с 15 очками после девяти проведённых матчей. «Астон Вилла» располагается на восьмой строчке, у команды также 15 набранных очков. Лидирует в чемпионате «Арсенал», у которого 22 очка в активе.