Ван Дейк — об игровом спаде «Ливерпуля»: никому из нас не нравится происходящее

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался об игровом спаде команды и неудовлетворительных результатах в последних матчах перед игрой 10-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой».

«Я уже много раз говорил, что единение — это ключ к успеху, как в хорошие, так и в плохие времена. Не нужно рассказывать, что происходило в последнее время. Наши результаты и выступления были недостаточно хороши, и теперь нам нужно показать себя с лучшей стороны и найти выход из этой сложной ситуации. Все в раздевалке понимают, с какой проблемой мы столкнулись, и все работают изо всех сил, чтобы переломить ситуацию. Никому из нас не нравится происходящее, но, поверьте, я полностью уверен в качестве и характере этой команды. Я вижу ежедневную работу и способности наших игроков», — приводит слова ван Дейка официальный сайт клуба.

Серия поражений «красных» в текущем сезоне АПЛ началась в 6-м туре: тогда команда Арне Слота проиграла «Кристал Пэлас» (1:2). С аналогичным счётом завершились игры с «Челси» и с «Манчестер Юнайтед», а также «Ливерпуль» уступил «Брентфорду» (2:3).