Бышовец: «Краснодар» объединён главной целью — повторить успех прошлого сезона

Советский и российский тренер Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» сыграет с московским «Спартаком».

«Сегодняшний «Краснодар» можно оценивать положительно со многих позиций. Это сбалансированная команда, где есть лидеры в каждой линии и организация игры, нацеленная на атаку. Очень важно сказать, что команда объединена главной целью — повторить успех прошлого сезона. И для этого есть все основания, но права на ошибку нет.

Матчи «Спартака» с «Краснодаром» дают основания говорить о шансах красно-белых. Тем более что эмоционально «Спартак» непредсказуем. Реализация моментов и количество этих шансов дают некий оптимизм болельщикам. Я думаю, что в психологическом плане у «Спартака» присутствует неуравновешенность. По ходу матчей команда сталкивается с двойными стандартами: в отдельных эпизодах наказанным остаётся Станкович, а с остальных спроса нет. Некая проблема.

А результат матча с «Краснодаром» будет держать болельщиков в непредвиденности. Кордоба станет проблемой для обороны, где есть потери — я говорю о Бабиче. Это сказывается на взаимодействии игроков в защите. Многое будет зависеть от того, насколько хорошо «Спартаку» удастся сыграть в обороне при контратаках «Краснодара». Это может быть неприятно и стать решающим фактором», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.