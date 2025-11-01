Скидки
Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
20:15 Мск
Футбол Новости

Бышовец: «Краснодар» объединён главной целью — повторить успех прошлого сезона

Советский и российский тренер Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» сыграет с московским «Спартаком».

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Спартак М
Москва
«Сегодняшний «Краснодар» можно оценивать положительно со многих позиций. Это сбалансированная команда, где есть лидеры в каждой линии и организация игры, нацеленная на атаку. Очень важно сказать, что команда объединена главной целью — повторить успех прошлого сезона. И для этого есть все основания, но права на ошибку нет.

Матчи «Спартака» с «Краснодаром» дают основания говорить о шансах красно-белых. Тем более что эмоционально «Спартак» непредсказуем. Реализация моментов и количество этих шансов дают некий оптимизм болельщикам. Я думаю, что в психологическом плане у «Спартака» присутствует неуравновешенность. По ходу матчей команда сталкивается с двойными стандартами: в отдельных эпизодах наказанным остаётся Станкович, а с остальных спроса нет. Некая проблема.

А результат матча с «Краснодаром» будет держать болельщиков в непредвиденности. Кордоба станет проблемой для обороны, где есть потери — я говорю о Бабиче. Это сказывается на взаимодействии игроков в защите. Многое будет зависеть от того, насколько хорошо «Спартаку» удастся сыграть в обороне при контратаках «Краснодара». Это может быть неприятно и стать решающим фактором», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

