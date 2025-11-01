Скидки
Экс-защитник «Зенита» Кришито временно возглавил «Дженоа» после ухода Виейра

Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито будет исполнять обязанности главного тренера «Дженоа» после ухода из клуба Патрика Виейра. Об этом информирует пресс-служба итальянской команды.

В заявлении «Дженоа» подчёркивается, что, поскольку на текущий момент у Кришито нет тренерской лицензии, он будет работать в связке с Роберто Мургитой. Бывший футболист санкт-петербургского клуба проведёт первый матч в качестве исполняющего обязанности главного тренера генуэзской команды в понедельник, 3 ноября. В указанный день «Дженоа» сыграет с «Сассуоло» в 10-м туре Серии А.

Кришито являлся футболистом «Зенита» с 2011 по 2018 год.

