Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ковач — о Беллингеме: у этого парня очень высокий уровень мастерства

Ковач — о Беллингеме: у этого парня очень высокий уровень мастерства
Комментарии

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач высказался о 20-летнем полузащитнике своей команды Джобе Беллингеме после матча 9-го тура Бундеслиги, в котором дортмундцы одержали победу над «Аугсбургом» со счётом 1:0.

Германия — Бундеслига . 9-й тур
31 октября 2025, пятница. 22:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
0 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Гирасси – 37'    

«Он в отличной форме, обладает великолепной физической подготовкой и техникой, которую он вновь продемонстрировал здесь за 30 минут на поле. У меня нет никаких сомнений в нём — совсем наоборот. Мы развиваем его потенциал шаг за шагом. На самом деле, всё идёт даже быстрее, чем я ожидал, потому что у этого парня очень высокий уровень мастерства», — приводит слова Ковача Sky Sport Germany.

В нынешнем сезоне игрок провёл в составе своего клуба 14 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.

Материалы по теме
Дортмундская «Боруссия» победила «Аугсбург» в матче 9-го тура Бундеслиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android