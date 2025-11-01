Ковач — о Беллингеме: у этого парня очень высокий уровень мастерства

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач высказался о 20-летнем полузащитнике своей команды Джобе Беллингеме после матча 9-го тура Бундеслиги, в котором дортмундцы одержали победу над «Аугсбургом» со счётом 1:0.

«Он в отличной форме, обладает великолепной физической подготовкой и техникой, которую он вновь продемонстрировал здесь за 30 минут на поле. У меня нет никаких сомнений в нём — совсем наоборот. Мы развиваем его потенциал шаг за шагом. На самом деле, всё идёт даже быстрее, чем я ожидал, потому что у этого парня очень высокий уровень мастерства», — приводит слова Ковача Sky Sport Germany.

В нынешнем сезоне игрок провёл в составе своего клуба 14 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.