Мбаппе: подход Алонсо отличается от метода Анчелотти, но начинаем понимать его требования

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отметил, что постепенно команда привыкает к требованиям главного тренера Хаби Алонсо, возглавившего «сливочных» минувшим летом. На этом посту испанский специалист сменил Карло Анчелотти.

«Я работал с несколькими тренерами и привык, что у каждого из них свои философия и стиль. Хаби отличается от Анчелотти, у него свой подход к работе, но постепенно мы начинаем понимать, чего он хочет. На поле заметно, что команда прогрессирует с начала сезона. Мы ещё ничего не выиграли, но у нас всё хорошо. Команда на правильном пути и надеется выиграть все возможные титулы», — сказал Мбаппе в интервью Marca.

