Португальский агент оценил вероятность перехода Наира Тикнизяна в «Порту»

Португальский футбольный агент Пауло Барбоза оценил вероятность перехода футболиста «Црвены Звезды» Наира Тикнизяна в «Порту».

«Не думаю, что трансфер Наира Тикнизяна в «Порту» возможен. На этой позиции у клуба есть хорошие игроки, молодёжь. Я скептичен на счёт возможности такого перехода. Да и в целом из-за конкуренции не будет так просто, хотя это хороший игрок. Поживём — увидим», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Футболист перешёл в «Црвену Звезду» из московского «Локомотива» летом 2025 года за € 4 млн. В нынешнем сезоне Тикнизян провёл 15 матчей с учётом всех турниров за клуб и записал в свой актив одну результативную передачу. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет € 4 млн.