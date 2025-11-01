Фанат «Реала» скончался на стадионе после промаха Мбаппе с пенальти в «класико» — Sport.es

Израильский болельщик мадридского «Реала» Игаль Бродкин скончался на трибунах стадиона «сливочных» «Сантьяго Бернабеу» после того, как нападающий Килиан Мбаппе не забил с пенальти в ворота вратаря «Барселоны» Войцеха Щенсного на 52-й минуте минувшего «эль класико» (2:1). Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, после указанного эпизода Бродкин потерял сознание. Некоторые болельщики начали сигнализировать о случившемся с целью остановить игру. Подчёркивается, что голкипер «Реала» Тибо Куртуа подошёл к судье, чтобы сообщить о произошедшем, но встреча не была прервана.
Медицинские службы на стадионе «Сантьяго Бернабеу» быстро оказали помощь болельщику, после чего он был доставлен в больницу Ла-Паса. Однако врачам не удалось реанимировать израильского фаната.
