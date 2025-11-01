Скидки
Фанат «Реала» скончался на стадионе после промаха Мбаппе с пенальти в «класико» — Sport.es

Аудио-версия:
Комментарии

Израильский болельщик мадридского «Реала» Игаль Бродкин скончался на трибунах стадиона «сливочных» «Сантьяго Бернабеу» после того, как нападающий Килиан Мбаппе не забил с пенальти в ворота вратаря «Барселоны» Войцеха Щенсного на 52-й минуте минувшего «эль класико» (2:1). Об этом сообщает Sport.es.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22'     1:1 Лопес Мартин – 38'     2:1 Беллингем – 43'    
Удаления: нет / Педри – 90+10'

По информации источника, после указанного эпизода Бродкин потерял сознание. Некоторые болельщики начали сигнализировать о случившемся с целью остановить игру. Подчёркивается, что голкипер «Реала» Тибо Куртуа подошёл к судье, чтобы сообщить о произошедшем, но встреча не была прервана.

Медицинские службы на стадионе «Сантьяго Бернабеу» быстро оказали помощь болельщику, после чего он был доставлен в больницу Ла-Паса. Однако врачам не удалось реанимировать израильского фаната.

