Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Главная Футбол Новости

Аллегри — перед игрой с «Ромой»: думаю, будет очень хороший матч

Аллегри — перед игрой с «Ромой»: думаю, будет очень хороший матч
Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался о предстоящей игре 10-го тура итальянской Серии А, в которой его команде предстоит встретиться с «Ромой» на стадионе «Сан-Сиро».

Италия — Серия А . 10-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Милан
Не начался
Рома
Рим
«Рома» играет очень хорошо и заслуженно занимает своё место в турнирной таблице: они пропустили всего четыре гола, и всегда есть ощущение, что могут забить. В атаке нам необходима стабильность. Думаю, будет очень хороший матч, Гасперини оказывает положительное влияние на свою команду», — приводит слова Аллегри официальный сайт клуба.

«Милан» занимает четвёртое место в чемпионате Италии с 18 очками после девяти проведённых матчей. «Рома» располагается на второй строчке, у команды 21 набранное очко.

«Милан» в гостях не смог победить «Аталанту» в матче Серии А
