15-летний сын Роналду забил дебютный гол за сборную Португалии U16

Криштиану-младший, сын пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду, отметился первым забитым мячом за молодёжную сборную Португалии для игроков не старше 16 лет.

Видео дебютного гола Криштиану-младшего за сборную Португалии U16 можно посмотреть здесь.

Футболист вышел в основном составе на игру с Уэльсом, в которой он открыл счёт. В результате португальская национальная команда одержала победу со счётом 3:0. Ранее Криштиану-младший отыграл одну минуту во встрече со сборной Турции. В этом матче сборная Португалии одержала победу со счётом 2:0.

Во вторник, 4 ноября, Португалия встретится с Англией.

