Сенников: для «Локомотива» наступает решающий месяц до зимней паузы в РПЛ

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников отметил важность нынешней осени для железнодорожников в нынешнем сезоне Мир РПЛ. На текущий момент московская команда не проиграла ни одного матча в турнире.

«На самом деле, для «Локомотива» эта осень очень важна. Как мы видим, в прошлые годы были небольшие спады, что не позволило «Локомотиву» бороться за чемпионство РПЛ в концовке сезона. Потому что весной «Локомотив» всегда показывал хороший футбол последние два года. На мой взгляд, Галактионов нашёл какой-то определённый подход, как готовить команду.

Эта часть сезона без поражений. «Локомотив» очень уверенно закрепился не только по игре, но и по очкам в верхней части турнирной таблицы РПЛ. Остаётся решающий месяц до зимнего перерыва. Конечно, хочется, чтобы «Локомотив» его ровно прошёл, без особых потерь. Чтобы уже весной продолжить бороться за золотые медали РПЛ», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

