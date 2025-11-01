Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аллегри: желаю Спаллетти удачи

Аллегри: желаю Спаллетти удачи
Комментарии

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался о Лучано Спаллетти, который был назначен тренером «Ювентуса».

«Желаю Спаллетти удачи. Мы с «Ювентусом» будем бороться за место в четвёрке лучших команд чемпионата. Фавориты на скудетто — «Интер» и «Наполи», — приводит слова Аллегри официальный сайт клуба.

2 ноября «Милану» предстоит встретиться на стадионе «Сан-Сиро» с «Ромой» в рамках 10-го тура итальянской Серии А. «Ювентус» отправится в гости к «Кремонезе».

Италия — Серия А . 10-й тур
01 ноября 2025, суббота. 22:45 МСК
Кремонезе
Кремона
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Италия — Серия А . 10-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Милан
Не начался
Рома
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Россонери» занимают четвёртое место в чемпионате Италии с 18 очками после девяти проведённых матчей. Туринский клуб располагается на седьмой строчке, у команды 15 набранных очков. Лидирует в чемпионате «Наполи», у которого 21 очко.

Материалы по теме
Аллегри — перед игрой с «Ромой»: думаю, будет очень хороший матч
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android