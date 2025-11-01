Аллегри: желаю Спаллетти удачи

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался о Лучано Спаллетти, который был назначен тренером «Ювентуса».

«Желаю Спаллетти удачи. Мы с «Ювентусом» будем бороться за место в четвёрке лучших команд чемпионата. Фавориты на скудетто — «Интер» и «Наполи», — приводит слова Аллегри официальный сайт клуба.

2 ноября «Милану» предстоит встретиться на стадионе «Сан-Сиро» с «Ромой» в рамках 10-го тура итальянской Серии А. «Ювентус» отправится в гости к «Кремонезе».

«Россонери» занимают четвёртое место в чемпионате Италии с 18 очками после девяти проведённых матчей. Туринский клуб располагается на седьмой строчке, у команды 15 набранных очков. Лидирует в чемпионате «Наполи», у которого 21 очко.