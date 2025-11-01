Аллегри: желаю Спаллетти удачи
Поделиться
Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался о Лучано Спаллетти, который был назначен тренером «Ювентуса».
«Желаю Спаллетти удачи. Мы с «Ювентусом» будем бороться за место в четвёрке лучших команд чемпионата. Фавориты на скудетто — «Интер» и «Наполи», — приводит слова Аллегри официальный сайт клуба.
2 ноября «Милану» предстоит встретиться на стадионе «Сан-Сиро» с «Ромой» в рамках 10-го тура итальянской Серии А. «Ювентус» отправится в гости к «Кремонезе».
Италия — Серия А . 10-й тур
01 ноября 2025, суббота. 22:45 МСК
Кремонезе
Кремона
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Италия — Серия А . 10-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Милан
Не начался
Рома
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Россонери» занимают четвёртое место в чемпионате Италии с 18 очками после девяти проведённых матчей. Туринский клуб располагается на седьмой строчке, у команды 15 набранных очков. Лидирует в чемпионате «Наполи», у которого 21 очко.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 ноября 2025
-
15:49
-
15:40
-
15:36
-
15:32
-
15:22
-
15:18
-
15:09
-
15:05
-
15:03
-
14:48
-
14:40
-
14:35
-
14:30
-
14:29
-
14:21
-
14:11
-
14:05
-
13:56
-
13:45
-
13:43
-
13:36
-
13:35
-
13:24
-
13:24
-
13:15
-
13:05
-
12:50
-
12:39
-
12:39
-
12:30
-
12:22
-
12:10
-
12:02
-
11:48
-
11:36