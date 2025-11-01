Сперцян обратился к болельщикам «Краснодара» в преддверии матча со «Спартаком»

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян попросил болельщиков «быков» поддержать команду в грядущем матче со «Спартаком» в 14-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, который состоится в воскресенье, 2 ноября.

«Завтра важный матч! «Краснодар» – «Спартак». Друзья, ваша поддержка для нас огромная сила! Ждём всех», — написал Сперцян в своём телеграм-канале.

Матч между «Краснодаром» и «Спартаком» пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

После 13 туров Российской Премьер-Лиги «быки» набрали 29 очков и занимают второе место. Красно-белые заработали 22 очка и располагаются на шестой строчке.

