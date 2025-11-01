Скидки
Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Сенников: у Тикнизяна хороший потенциал, он может заиграть в любом клубе

Сенников: у Тикнизяна хороший потенциал, он может заиграть в любом клубе
Комментарии

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о футболисте «Црвены Звезды» Наире Тикнизяне.

«Тикнизян — талантливый парень! Я всегда говорил, что он физически очень работоспособный, с хорошим объёмом работы. Он может играть защитника и полузащитника. Поэтому, конечно, если он будет постоянно играть, то будет прибавлять.

В «Локомотиве» так получилось, что там был лучше в его зоне Пиняев. В защите кто-то лучше играл — тот же Сильянов, а Тикнизяну не находилось места. Думаю, у него очень хороший потенциал. Он может заиграть в любом клубе», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Футболист перешёл в «Црвену Звезду» из московского «Локомотива» летом 2025 года за € 4 млн. В нынешнем сезоне Тикнизян провёл 15 матчей с учётом всех турниров за клуб и записал в свой актив одну результативную передачу. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет € 4 млн.

Комментарии
