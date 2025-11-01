Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Дюков и Третьяк попросили смягчить законопроект о налогах для букмекеров — источник

Главы российских спортивных федераций выразили обеспокоенность планируемым ростом налоговой нагрузки на букмекеров. В распоряжении издания «Ведомости. Спорт» оказалось письмо на имя председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, подлинность которого подтвердили несколько источников в руководстве спортивных федераций.

Подчёркивается, что данное обращение подписали 16 спортивных объединений, в числе которых главы Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко, Федерации водных видов спорта (ФВВС) России Дмитрий Мазепин, Федерации триатлона России Ксения Шойгу, высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв.

С точки зрения авторов обращения, рост налогов для букмекеров приведёт к сокращению инвестиций в массовый и детско-юношеский спорт. В частности, это произойдёт за счёт падения базы для целевых отчислений и уменьшения прямых контрактов со спортивными объединениями.

Согласно данным авторов письма, доля букмекеров в бюджетах спортивных организаций варьируется от 10% до 80%. Общий объём прямых контрактов букмекерских компаний с федерациями превышает 50 млрд рублей в год.

В РФС и РФБ подтвердили подлинность письма.

Напомним, ранее Министерство финансов Российской Федерации предложило ввести налог в 5% на принятые букмекерами ставки и в 25% — на прибыль букмекерских контор. 23 октября Госдума одобрила поправки в первом чтении.

