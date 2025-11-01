Аллегри рассказал о состоянии травмированных игроков в преддверии матча с «Ромой»

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри рассказал о состоянии травмированных игроков своей команды перед игрой 10-го тура итальянской Серии А с «Ромой» на стадионе «Сан-Сиро».

«Леау в форме, Томори вряд ли будет доступен, но, к счастью, серьёзные проблемы исключены. Пулишич должен вернуться к матчу с «Пармой», а вот с Рабьо не всё так просто. Эступиньян в порядке, Яшари тренировался всего одну тренировку, так что вряд ли он завтра окажется в заявке команды», — приводит слова Аллегри Milan News.

«Милан» занимает четвёртое место в чемпионате Италии с 18 очками после девяти проведённых матчей. «Рома» располагается на второй строчке, у команды 21 набранное очко.