«Урал» победил «Сокол» и возглавил турнирную таблицу Первой лиги

Завершился матч 17-го тура Лиги Pari, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и саратовский «Сокол». Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Лапатухин. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 15-й минуте счёт в игре открыл полузащитник «Урала» Виталий Бондарев. На 86-й минуте нападающий Мартин Секулич укрепил преимущество екатеринбургской команды.

После 17 матчей Первой лиги команда Мирослава Ромащенко набрала 33 очка и занимает первое место. Подопечные Младена Кашчелана заработали 14 очков и располагаются на 16-й строчке.

