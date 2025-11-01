Скидки
Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Главная Футбол Новости

Урал — Сокол, результат матча 1 ноября 2025, счет 2:0, 17-й тур Первой лиги 2025/2026

«Урал» победил «Сокол» и возглавил турнирную таблицу Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 17-го тура Лиги Pari, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и саратовский «Сокол». Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Лапатухин. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Россия — Лига PARI . 17-й тур
01 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
2 : 0
Сокол
Саратов
1:0 Бондарев – 15'     2:0 Секулич – 86'    

На 15-й минуте счёт в игре открыл полузащитник «Урала» Виталий Бондарев. На 86-й минуте нападающий Мартин Секулич укрепил преимущество екатеринбургской команды.

После 17 матчей Первой лиги команда Мирослава Ромащенко набрала 33 очка и занимает первое место. Подопечные Младена Кашчелана заработали 14 очков и располагаются на 16-й строчке.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
