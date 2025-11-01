Скидки
Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Бавария — Байер: онлайн-трансляция матча 9-го тура Бундеслиги 2025/2026 начнется в 20:30

«Бавария» — «Байер»: онлайн-трансляция матча 9-го тура Бундеслиги начнётся в 20:30
Сегодня, 1 ноября, состоится матч 9-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Бавария» и «Байер». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра встречи выступит Дениз Айтекин. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

01 ноября 2025, суббота. 20:30 МСК
После восьми матчей чемпионата Германии команда Венсана Компани набрала 24 очка и возглавляет турнирную таблицу. Подопечные Каспера Юльманна заработали 17 очков и располагаются на пятой строчке.

В минувшем туре «Бавария» разгромила «Боруссию» из Мёнхенгладбаха со счётом 3:0, а «Байер» выиграл у «Фрайбурга» со счётом 2:0.

