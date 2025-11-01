Гасперини — о Дибале: у него есть все необходимые качества высококлассного нападающего
Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини высказался о 31-летнем нападающем своей команды Пауло Дибале перед игрой 10-го тура итальянской Серии А с «Миланом», которая состоится на стадионе «Сан-Сиро».
Италия — Серия А . 10-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Милан
Не начался
Рома
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«У Дибалы есть все необходимые качества высококлассного нападающего, иначе он бы не добился определённых целей. Сейчас он также преодолел психологические трудности и должен быть готов провести такой же сезон, как и несколько лет назад», — приводит слова Гасперини официальный сайт клуба.
В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб восемь матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.
