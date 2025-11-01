Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гасперини — о Дибале: у него есть все необходимые качества высококлассного нападающего

Гасперини — о Дибале: у него есть все необходимые качества высококлассного нападающего
Комментарии

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини высказался о 31-летнем нападающем своей команды Пауло Дибале перед игрой 10-го тура итальянской Серии А с «Миланом», которая состоится на стадионе «Сан-Сиро».

Италия — Серия А . 10-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Милан
Не начался
Рома
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У Дибалы есть все необходимые качества высококлассного нападающего, иначе он бы не добился определённых целей. Сейчас он также преодолел психологические трудности и должен быть готов провести такой же сезон, как и несколько лет назад», — приводит слова Гасперини официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб восемь матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

Материалы по теме
«Рома» победила «Сассуоло» с голом Дибалы и догнала лидирующий в Серии А «Наполи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android