«Динамо» Мх — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ

Сегодня, 1 ноября, состоится матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Чебан из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Динамо» Махачкала: Магомедов, Шумахов, Табидзе, Аззи, Эль-Мубарик, Хоссейннежад, Кагермазов, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Миро.

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Чернов, Рассказов, Лепский, Костанца, Евгеньев, Бабкин, Сутормин, Рахманович, Олейников.

После 13 матчей чемпионата России команда «Крылья Советов» набрала 13 очков и занимает 11-е место. Махачкалинское «Динамо» заработало 11 очков и располагается на 13-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу ЦСКА, у которого 30 очков в активе.

