Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сенников: не уверен, что кто-то поменяет Станковича в «Спартаке» до зимы

Сенников: не уверен, что кто-то поменяет Станковича в «Спартаке» до зимы
Комментарии

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о перспективах главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в московском клубе.

«Сейчас нет смысла что-то менять. Остаётся месяц, три-пять игр — и будет понятно, на каком месте находится «Спартак». Не уверен, что до зимней паузы кто-то поменяет тренера в «Спартаке».

Думаю, сейчас в этом нет смысла. Будет перерыв на игры сборных, возможно, на концовку кто-то может и решиться. Но тогда надо две-три игры провалить очень серьёзно. В российском чемпионате всё возможно», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Сёмин: нет смысла обсуждать будущее Станковича — всё решит турнирная таблица РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android