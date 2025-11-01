Сенников: не уверен, что кто-то поменяет Станковича в «Спартаке» до зимы

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о перспективах главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в московском клубе.

«Сейчас нет смысла что-то менять. Остаётся месяц, три-пять игр — и будет понятно, на каком месте находится «Спартак». Не уверен, что до зимней паузы кто-то поменяет тренера в «Спартаке».

Думаю, сейчас в этом нет смысла. Будет перерыв на игры сборных, возможно, на концовку кто-то может и решиться. Но тогда надо две-три игры провалить очень серьёзно. В российском чемпионате всё возможно», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.