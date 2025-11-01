Скидки
Главная Футбол Новости

Зенит — Локомотив: стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ 2025/2026, 1 ноября

«Зенит» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ-2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 1 ноября, состоится матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Зенит» и «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
1-й тайм
1 : 0
Локомотив М
Москва
1:0    

Стартовые составы команд.

«Зенит»: Адамов, Дркушич, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Жерсон, Энрике, Мантуан, Глушенков, Педро.

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Ньямси, Ненахов, Сильянов, Баринов, Пруцев, Батраков, Карпукас, Руденко, Комличенко.

После 13 матчей чемпионата России команда Сергея Семака набрала 26 очков и занимает четвёртое место. Подопечные Михаила Галактионова заработали 27 очков и располагаются на третьей строчке.

В минувшем туре сине-бело-голубые победили московское «Динамо» со счётом 2:1, а железнодорожники сыграли вничью с «Акроном» (1:1).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Глушенков в «Локомотиве» или в «Зените» — когда был сильнее? Определиться крайне сложно
