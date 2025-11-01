«Зенит» — «Локомотив»: Педро вывел петербуржцев вперёд на девятой минуте

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В эти минуты идёт матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив». Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков. На данный момент счёт 1:0 в пользу петербуржцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его также можно в официальном телеграм-канале «Матч Премьер».

На девятой минуте Педро открыл счёт в этой игре и вывел петербуржцев вперёд.

После 13 матчей чемпионата России команда Сергея Семака набрала 26 очков и занимает четвёртое место. Подопечные Михаила Галактионова заработали 27 очков и располагаются на третьей строчке.

В минувшем туре сине-бело-голубые победили московское «Динамо» со счётом 2:1, а железнодорожники сыграли вничью с «Акроном» (1:1).