«РБ Лейпциг» переиграл «Штутгарт» в 9-м туре Бундеслиги

Завершён матч 9-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «РБ Лейпциг» и «Штутгарт». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали «быки». Встреча состоялась на стадионе «Лейпциг». В качестве главного арбитра матча выступил Свен Яблонски (Бремен).

Юлиан Хабот на 45-й минуте отметился автоголом и вывел хозяев поля вперёд, Ян Диоманд на 53-й минуте удвоил преимущество команды. Тьягу Томаш на 65-й минуте отыграл один мяч. Ромуло на 90+1-й минуте забил третий мяч «быков».

После этой игры «РБ Лейпциг» с 22 очками располагается на втором месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Штутгарт» с 18 очками находится на четвёртой строчке.

В следующем туре «быки» 8 ноября сыграют в гостях с «Хоффенхаймом», «швабы» 9 ноября примут на своём поле «Аугсбург».