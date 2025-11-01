«Рубин» — «Динамо» Москва: стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ-2025/2026

Сегодня, 1 ноября, состоится матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся казанский «Рубин» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступит Инал Танашев из Нальчика. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Рубин»: Ставер, Нижегородов, Вуячич, Иву, Даку, Арройо Кордоба, Кузяев, Безруков, Рожков, Лобов, Шабанхаджай.

«Динамо»: Расулов, Маричаль, Касерес, Фернандес Урбиета, Бителло, Глебов, Бабаев, Рубенс, Тюкавин, Фомин, Гладышев.

После 13 матчей чемпионата России казанский «Рубин» набрал 18 очков и занимает седьмое место. Московское «Динамо» заработало 16 очков и располагается на восьмой строчке. Лидирует в чемпионате ЦСКА, у которого 30 очков в активе. В топ-3 также входят «Краснодар» (29 очков) и «Локомотив» (27).