«Бавария» разгромила «Байер» в 9-м туре Бундеслиги

Завершён матч 9-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались мюнхенская «Бавария» и леверкузенский «Байер». Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали мюнхенцы. Встреча состоялась на стадионе «Арена Мюнхен» (Мюнхен). В качестве главного арбитра матча выступил Дениз Айтекин (Оберасбах).

Серж Гнабри открыл счёт на 25-й минуте, Николас Джексон на 31-й минуте удвоил преимущество команды, Луак Баде на 44-й минуте отметился автоголом.

После этой игры «Бавария» с 27 очками располагается на первом месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Байер» с 17 очками находится на пятой строчке.

В следующем туре мюнхенцы 8 ноября сыграют в гостях с «Унионом», «аспириновые» в тот же день дома встретятся с «Хайденхаймом».