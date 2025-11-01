Скидки
Осер — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Бавария — Байер, результат матча 1 ноября 2025, счёт 3:0, 9-й тур чемпионата Германии 2025/2026

«Бавария» разгромила «Байер» в 9-м туре Бундеслиги
Комментарии

Завершён матч 9-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались мюнхенская «Бавария» и леверкузенский «Байер». Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали мюнхенцы. Встреча состоялась на стадионе «Арена Мюнхен» (Мюнхен). В качестве главного арбитра матча выступил Дениз Айтекин (Оберасбах).

Германия — Бундеслига . 9-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
3 : 0
Байер
Леверкузен
1:0 Гнабри – 25'     2:0 Джексон – 31'     3:0 Баде – 44'    

Серж Гнабри открыл счёт на 25-й минуте, Николас Джексон на 31-й минуте удвоил преимущество команды, Луак Баде на 44-й минуте отметился автоголом.

После этой игры «Бавария» с 27 очками располагается на первом месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Байер» с 17 очками находится на пятой строчке.

В следующем туре мюнхенцы 8 ноября сыграют в гостях с «Унионом», «аспириновые» в тот же день дома встретятся с «Хайденхаймом».

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
