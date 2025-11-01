Скидки
Футбол

Гасперини — перед матчем с «Миланом»: наша цель — проверить свои силы на «Сан-Сиро»

Гасперини — перед матчем с «Миланом»: наша цель — проверить свои силы на «Сан-Сиро»
Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини высказался перед игрой 10-го тура итальянской Серии А, в которой его команде предстоит встретиться с «Миланом».

Италия — Серия А . 10-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Милан
Не начался
Рома
Рим
«Сейчас я не обсуждаю перспективы победы в чемпионате или выход в Лигу чемпионов. Я сосредоточен на том, как «Рома» подойдёт к матчу с «Миланом». Оба клуба выдали отличный старт. Как и все, я считаю, что «Интер» и «Наполи» начали сезон в качестве фаворитов. Наша цель — проверить свои силы на «Сан-Сиро» против сильной команды. Что касается очков, то большего и желать сложно. Цель — продолжать совершенствоваться, создавать прочную структуру команды и становиться всё более конкурентоспособными. Мы надеемся, что заработанные нами очки окажутся эффективными», — приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.

«Милан» занимает четвёртое место в чемпионате Италии с 18 очками после девяти проведённых матчей. «Рома» располагается на второй строчке, у команды 21 набранное очко.

