Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Зенита» Мостовой ответил, ожидал ли он столь яркого старта от «Локомотива» в РПЛ

Игрок «Зенита» Мостовой ответил, ожидал ли он столь яркого старта от «Локомотива» в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой ответил, ожидал ли он, что «Локомотив» продемонстрирует такой яркий старт в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. После 13 туров соревнования железнодорожники не потерпели ни одного поражения в нём и на текущий момент занимают третье место в РПЛ.

«У «Локомотива» хороший костяк, состоящий из российских футболистов. Удачными получились трансферы — ​тот же Зелимхан Бакаев неплохо вписался. Многие другие ребята набрали оптимальную форму. Ну и видно, что у них сейчас тоже хороший коллектив», — приводит слова Мостового пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

В субботу, 1 ноября, «Зенит» и «Локомотив» встретятся в очном матче в 14-м туре РПЛ. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:15 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Андрей Мостовой: мнение Александра Мостового важно для меня. Как я мог забить лучше него?

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android