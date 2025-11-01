Игрок «Зенита» Мостовой ответил, ожидал ли он столь яркого старта от «Локомотива» в РПЛ

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой ответил, ожидал ли он, что «Локомотив» продемонстрирует такой яркий старт в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. После 13 туров соревнования железнодорожники не потерпели ни одного поражения в нём и на текущий момент занимают третье место в РПЛ.

«У «Локомотива» хороший костяк, состоящий из российских футболистов. Удачными получились трансферы — ​тот же Зелимхан Бакаев неплохо вписался. Многие другие ребята набрали оптимальную форму. Ну и видно, что у них сейчас тоже хороший коллектив», — приводит слова Мостового пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

В субботу, 1 ноября, «Зенит» и «Локомотив» встретятся в очном матче в 14-м туре РПЛ. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:15 мск.

