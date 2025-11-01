Голы Дьёкереша и Райса помогли «Арсеналу» обыграть «Бёрнли» в 10-м туре АПЛ

Завершён матч 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Бёрнли» и «Арсенал». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали «канониры». Встреча состоялась на стадионе «Тёрф Мур» (Бернли). В качестве главного арбитра выступил Крис Кавана (Ланкашир).

Виктор Дьёкереш открыл счёт на 14-й минуте, Деклан Райс удвоил преимущество команды на 35-й минуте.

После этой игры «Бёрнли» с 10 очками находится на 17-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Арсенал» с 25 очками располагается на первой строчке.

В следующем туре «кларетовые» 8 ноября сыграют в гостях с «Вест Хэм Юнайтед», «канониры» в тот же день на выезде встретятся с «Сандерлендом».