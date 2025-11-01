Скидки
Главная Футбол Новости

Бёрнли — Арсенал, результат матча 1 ноября 2025, счёт 0:2, 10-й тур чемпионата Англии 2025/2026

Голы Дьёкереша и Райса помогли «Арсеналу» обыграть «Бёрнли» в 10-м туре АПЛ
Комментарии

Завершён матч 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Бёрнли» и «Арсенал». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали «канониры». Встреча состоялась на стадионе «Тёрф Мур» (Бернли). В качестве главного арбитра выступил Крис Кавана (Ланкашир).

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
01 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
0 : 2
Арсенал
Лондон
0:1 Дьёкереш – 14'     0:2 Райс – 35'    

Виктор Дьёкереш открыл счёт на 14-й минуте, Деклан Райс удвоил преимущество команды на 35-й минуте.

После этой игры «Бёрнли» с 10 очками находится на 17-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Арсенал» с 25 очками располагается на первой строчке.

В следующем туре «кларетовые» 8 ноября сыграют в гостях с «Вест Хэм Юнайтед», «канониры» в тот же день на выезде встретятся с «Сандерлендом».

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
