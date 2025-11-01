Судья сделал 18 227 ставок, более тысячи ставок совершили 42 турецких арбитра

Глава футбольной федерации Турции Ибрагим Хаджиосманоглу заявил, что один из арбитров совершил 18 227 ставок. Об этом чиновник рассказал в эфире телеканала CNN Turk. По его словам, в ходе расследования было выявлено, что 42 футбольных судьи суммарно совершили более тысячи ставок.

Ранее издание Reuters сообщило, что Федерация футбола Турции отстранила 149 судей по обвинению в ставках на срок от восьми месяцев до одного года.

По данным СМИ, расследование федерации, основанное на данных из государственных учреждений, выявило, что 371 из 571 действующего судьи профессиональных лиг Турции имели букмекерские счета, а 152 из них активно играли в азартные игры.