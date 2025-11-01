Скидки
Главная Футбол Новости

Ноттингем Форест — Манчестер Юнайтед, результат матча 1 ноября 2025, счёт 2:2, 10-й тур чемпионата Англии 2025/2026

«Манчестер Юнайтед» избежал поражения в матче 10-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест»
Аудио-версия:
Окончен матч 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счётом 2:2. Встреча состоялась на стадионе «Сити Граунд» (Ноттингем). В качестве главного арбитра выступил Даррен Ингланд.

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
01 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Каземиро – 34'     1:1 Гиббс-Уайт – 48'     2:1 Савона – 50'     2:2 Диалло – 81'    

Каземиро вывел гостей вперёд на 34-й минуте. Морган Гиббс-Уайт на 48-й минуте сравнял счёт, а на 50-й минуте Николо Савона обеспечил преимущество хозяевам поля. Амад Диалло на 81-й минуте вернул равенство на табло.

После этой игры «Ноттингем Форест» с шестью очками находится на 18-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Манчестер Юнайтед» с 17 очками располагается на пятой строчке.

В следующем туре «лесники» 9 ноября примут на своём поле «Лидс Юнайтед», «красные дьяволы» 8 ноября на выезде встретятся с «Тоттенхэм Хотспур».

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
«Манчестер Юнайтед» интересен 18-летний талант из «Лилля» — Caught Offside
