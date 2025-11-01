Тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о травме Педри

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал травму полузащитника сине-гранатовых Педри. Испанский хавбек может пропустить до шести недель из-за разрыва дистальной части двуглавой мышцы левого бедра и перелома.

«Травма Педри? Мы были удивлены, когда он приехал, потому что после «класико» он чувствовал лишь небольшой дискомфорт и усталость, но когда мы его осмотрели, то увидели травму. Нужно смириться с этим. Мы потеряем одного из наших лучших игроков. Он даёт нам владение мячом, и нам придётся обходиться без него. Будем надеяться, что он скоро вернётся», — приводит слова Флика Sport.es.

Полузащитник сборной Испании выходил во всех 13 матчах нынешнего сезона за сине-гранатовых, забил два гола и отдал две результативные передачи.