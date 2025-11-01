Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о травме Педри

Тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о травме Педри
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал травму полузащитника сине-гранатовых Педри. Испанский хавбек может пропустить до шести недель из-за разрыва дистальной части двуглавой мышцы левого бедра и перелома.

«Травма Педри? Мы были удивлены, когда он приехал, потому что после «класико» он чувствовал лишь небольшой дискомфорт и усталость, но когда мы его осмотрели, то увидели травму. Нужно смириться с этим. Мы потеряем одного из наших лучших игроков. Он даёт нам владение мячом, и нам придётся обходиться без него. Будем надеяться, что он скоро вернётся», — приводит слова Флика Sport.es.

Полузащитник сборной Испании выходил во всех 13 матчах нынешнего сезона за сине-гранатовых, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Материалы по теме
«Не красная даже при Негрейре». Беллингем — в ответ на просьбу Педри удалить англичанина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android