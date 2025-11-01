Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В честь бывшего тренера «Зенита» Юрия Морозова в Петербурге открыли мемориальную доску

В Санкт-Петербурге открыли мемориальную доску, посвящённую бывшему главному тренеру «Зенита» Юрию Морозову. Об этом сообщает официальный телеграм-канал клуба с берегов Невы.

Фото: ФК «Зенит»

«Торжественная церемония, посвящённая легендарному тренеру сине-бело-голубых, состоялась 1 ноября 2025 года. Мероприятие приурочено к 45-летию завоевания «Зенитом» первых в истории клуба медалей чемпионата страны.

Памятная доска расположена на доме 13 по Тверской улице, где жил прославленный тренер «Зенита», руководивший командой с 1977-го по 1981-й, в 1991-м, а также с 2000-го по 2002 год.

Мероприятия, посвящённые завоеванию «Зенитом» бронзовых медалей сезона-1980, продолжатся на «Газпром Арене»: перед матчем с «Локомотивом» игроки легендарного состава встретятся с болельщиками, расскажут о футболе 1980-х и ответят на вопросы аудитории», — сообщается в официальном телеграм-канале «Зенита».