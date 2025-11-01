Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В честь бывшего тренера «Зенита» Юрия Морозова в Петербурге открыли мемориальную доску

В честь бывшего тренера «Зенита» Юрия Морозова в Петербурге открыли мемориальную доску
Аудио-версия:
Комментарии

В Санкт-Петербурге открыли мемориальную доску, посвящённую бывшему главному тренеру «Зенита» Юрию Морозову. Об этом сообщает официальный телеграм-канал клуба с берегов Невы.

Фото: ФК «Зенит»

«Торжественная церемония, посвящённая легендарному тренеру сине-бело-голубых, состоялась 1 ноября 2025 года. Мероприятие приурочено к 45-летию завоевания «Зенитом» первых в истории клуба медалей чемпионата страны.

Памятная доска расположена на доме 13 по Тверской улице, где жил прославленный тренер «Зенита», руководивший командой с 1977-го по 1981-й, в 1991-м, а также с 2000-го по 2002 год.

Мероприятия, посвящённые завоеванию «Зенитом» бронзовых медалей сезона-1980, продолжатся на «Газпром Арене»: перед матчем с «Локомотивом» игроки легендарного состава встретятся с болельщиками, расскажут о футболе 1980-х и ответят на вопросы аудитории», — сообщается в официальном телеграм-канале «Зенита».

Материалы по теме
Невероятный сейв защитника «Рубина»! «Динамо» Карпина было в сантиметрах от гола. LIVE
Live
Невероятный сейв защитника «Рубина»! «Динамо» Карпина было в сантиметрах от гола. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android