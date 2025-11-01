«Это уже не футбол». Мостовой раскрыл, что игроки «Зенита» говорили в перерыве с «Динамо»
Форвард «Зенита» Андрей Мостовой поделился деталями разговора между футболистами сине-бело-голубых в перерыве матча 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:1). Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Бителло – 26' 1:1 Мостовой – 42' 2:1 Мантуан – 71'
— Разговор в перерыве эмоциональным получился?
— Да, мы договорились, что нужно биться друг за друга, что это уже не футбол, а настоящая битва. В итоге всё классно получилось — мы были единым целым, — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».
В 14-м туре сине-бело-голубые сыграют с московским «Локомотивом». Встреча пройдёт сегодня, 1 ноября, в Санкт-Петербурге. Время начала матча — 20:15 мск.
