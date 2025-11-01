Скидки
Вильярреал — Райо Вальекано, результат матча 1 ноября 2025, счет 4:0, 11-й тур Примеры 2025/2026

«Вильярреал» разгромил «Райо Вальекано» в 11-м туре чемпионата Испании
Комментарии

Завершился матч 10-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Вильярреал» и «Райо Вальекано». Команды играли на стадионе «Керамика» (Вильярреал, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Иосу Апестегия. Победу со счётом 4:0 одержали хозяева поля.

Испания — Примера . 11-й тур
01 ноября 2025, суббота. 16:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
4 : 0
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Морено – 22'     2:0 Молейро – 56'     3:0 Комесанья – 58'     4:0 Перес – 65'    

Первый гол в матче забил нападающий Херар Морено на 22-й минуте. Во втором тайме форвард «Вильярреала» Альберто Молейро забил гол на 57-й минуте, а через две минуты ассистировал полузащитнику Сантьяго Комесанье. Нападающий хозяев поля Айосе Перес на 65-й минуте забил четвёртый гол своей команды.

После 11 матчей «Вильярреал» набрал 23 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Райо Вальекано» с 14 очками располагается на 10-й строчке.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
