Председатель правления «Зенита» Зырянов: Юрий Андреевич Морозов — отец всех наших побед

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался о роли Юрия Морозова в истории клуба с берегов Невы. Ранее в Санкт-Петербурге открыли мемориальную доску в честь специалиста.

— У нас большое событие сегодня. Юрий Андреевич Морозов, как все называли его, отец всех наших побед, его так и продолжают называть.

Настоящая легенда «Зенита». Он был и является одним из сильнейших и заслуженных тренеров в истории нашего клуба. Юрий Андреевич проповедовал скоростной, динамичный футбол, остроатакующий. И его, можно сказать, прозорливый взгляд искал именно таких молодых талантливых футболистов, среди которых Юрий Желудков, Михаил Бирюков, Владимир Долгополов, Игорь Зазулин, Владимир Кулик, Михаил Кержаков, Андрей Аршавин и многие другие. Как уже было отмечено, нельзя обойти успех Юрия Андреевича. Он был помощником сборных Советского Союза, он помогал завоёвывать серебряные медали на чемпионате Европы 1988 года и бронзу на Олимпиаде 1976 года.

Сегодня мы чтим память величайшего человека, который не просто привёл «Зенит» к первым медалям в чемпионате страны, но, не побоюсь этого слова, покорил сердца миллионов жителей нашего города Ленинграда и Санкт‑Петербурга.

— Сегодня матч против «Локомотива». Может, есть пожелание команде?

— Команда прекрасно всё понимает, видит турнирную таблицу и спокойно готовится к этому матчу, — приводит слова Зырянова «Матч ТВ».