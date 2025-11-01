Скидки
Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
«Рубин» — «Динамо» Москва: первый тайм завершился вничью
Комментарии

В эти минуты проходит матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются казанский «Рубин» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступает Инал Танашев из Нальчика. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 17:45 МСК
Рубин
Казань
2-й тайм
0 : 0
Динамо М
Москва

В первой половине игры команды голов не забили.

После 13 матчей казанский «Рубин» набрал 18 очков и занимает седьмое место в чемпионате России. Московское «Динамо» заработало 16 очков и располагается на восьмой строчке в РПЛ. Лидирует в чемпионате московский ЦСКА, в активе которого набранных 30 очков.

