Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: «Зенит» понимает, что надо обыгрывать «Локомотив»

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался в преддверии матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Зенит» и «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:15 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив М
Москва
«Для меня «Зенит» остаётся фаворитом в матче с «Локомотивом», потому что играют в Петербурге. Недавно мы как раз видели, как многие говорили, что там «Динамо» не проигрывает «Зениту» несколько матчей, здесь ситуация похожая. «Зенит» играет дома и понимает, что надо побеждать. Состав у «Зенита» есть, чтобы обыгрывать «Локомотив», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 13 матчей чемпионата России команда Сергея Семака набрала 26 очков и занимает четвёртое место. Подопечные Михаила Галактионова заработали 27 очков и располагаются на третьей строчке.

