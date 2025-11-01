«Карма беспощадна». Балотелли — об увольнении Виейра с поста главного тренера «Дженоа»

Экс-нападающий «Манчестер Сити», «Милана», сборной Италии и ряда других команд Марио Балотелли отреагировал на информацию об увольнении Патрика Виейра с поста главного тренера «Дженоа». Ранее футболист работал со специалистом в клубе из Генуи, он принял участие в шести матчах команды, не отметившись результативными действиями.

Игрок посвятил этой новости ряд публикаций в социальных сетях. В одной из них он написал сообщение следующего содержания: «Карма беспощадна», в другом он также высказался в подобном ключе: «Бог всё видит и воздаст каждому».

«Вот это да! Теперь «Дженоа» наконец-то сможет сосредоточиться на людях, которые действительно любят атмосферу, болельщиков и эмблему клуба, которые глубоко верят в идею и в то, что «Дженоа» заслуживает того, чтобы её высоко ценили!

Тяжёлая работа, проделанная Джилардино и Зангрилло, которую я видел своими глазами, не была напрасной: те, кто пришёл позже, просто эгоистично использовали её в своих интересах, извлекая максимум пользы из того, что они построили с таким трудом, уважением и страстью.

Они использовали огромный труд Джилардино и Зангрилло, их любовь и преданность этим цветам, не понимая по-настоящему их ценности. Теперь мы думаем о Генуе и генуэзцах! Вперёд, Генуя! Вперёд, ребята! Я верил в вас и верю до сих пор!» — написал Балотелли в соцсетях.

Французский специалист занимал должность главного тренера команды из Генуи с ноября 2024 года. После девяти туров нынешнего сезона чемпионата Италии «Дженоа» заработал три очка и на текущий момент располагается на последней, 20-й строчке, находясь в зоне вылета.