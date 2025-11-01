Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Динамо» Мх — «Крылья Советов»: Мехди Мубарик забил второй гол хозяев на 78-й минуте

В эти минуты идёт матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Игра проходит на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Чебан из Москвы. Счёт в матче 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Хавбек «Динамо» Мехди Мубарик забил гол на 78-й минуте. Ранее счёт в матче открыл полузащитник хозяев поля Хуссем Мрезиг на пятой минуте.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть данное видео также возможно в телеграм-канале «Матч Премьер».

После 13 матчей чемпионата России команда «Крылья Советов» набрала 13 очков и занимает 11-е место. Махачкалинское «Динамо» заработало 11 очков и располагается на 13-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу ЦСКА, у которого 30 очков.