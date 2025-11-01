Валерий Карпин ответил, когда Андрей Лунёв вернётся в основной состав «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос об игровом времени голкипера Андрея Лунёва. В эти минуты бело-голубые играют с казанским «Рубином» на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступает Инал Танашев из Нальчика. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Когда в состав вернётся Андрей Лунёв? Когда выздоровеет, тогда и вернётся. Возможно, вернётся, если выиграет конкуренцию», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Андрей Лунёв пропускает третий матч бело-голубых в РПЛ из-за травмы руки. Место в воротах «Динамо» в игре с «Рубином» занял 19-летний Курбан Расулов.