20:15 Мск
Ростов — Акрон: стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ 2025/2026, 1 ноября

«Ростов» — «Акрон»: стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Сегодня, 1 ноября, состоится матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и тольяттинский «Акрон». Команды сыграют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречу обслужит Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
1-й тайм
0 : 0
Акрон
Тольятти

Стартовые составы команд

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелёхин, Семенчук, Вахания, Миронов, Мохеби, Щетинин, Кучаев, Роналдо, Голенков.

«Акрон»: Гудиев, Роча, Бокоев, Фернандес, Неделчяру, Кузьмин, Севикян, Лончар, Бистрович, Хосонов, Беншимол.

После 13 проведённых матчей «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе жёлто-синих 15 набранных очков. «Акрон» заработал 12 очков в 13 играх. Клуб из Тольятти располагается на 12-й строчке в таблице РПЛ.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
